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Матч-центр
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Сергей Гаврилов
№99
Полузащитник
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Команда
Динамо
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. кубок
россия. фнл второй этап
Сезон:
2013/2014
2011/2012
16.11.2013
16 нояб. 2013
сб
13:30
Краснодар
3 : 2
Рязань
16.11.2013
16 нояб. 2013
сб
13:30
минуты: 78' - 90'
Краснодар
3
Рязань
2
минуты: 78' - 90'
31.10.2013
31 окт. 2013
чт
16:00
Рязань
2(4) : 2(2)
Кубань
31.10.2013
31 окт. 2013
чт
16:00
был в запасе
Рязань
2(4)
Кубань
2(2)
был в запасе