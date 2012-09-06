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Александр Подымов
№16
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
Сезон:
2012/2013
6.09.2012
6 сент. 2012
чт
16:00
Нефтехимик
1 : 2
Химки
6.09.2012
6 сент. 2012
чт
16:00
был в запасе
Нефтехимик
1
Химки
2
был в запасе
22.08.2012
22 авг. 2012
ср
18:00
Нефтехимик
3 : 3
Томь
22.08.2012
22 авг. 2012
ср
18:00
минуты: 1' - 35'
Нефтехимик
3
Томь
3
минуты: 1' - 35'
17.08.2012
17 авг. 2012
пт
17:30
Ротор
2 : 1
Нефтехимик
17.08.2012
17 авг. 2012
пт
17:30
минуты: 1' - 75'
Ротор
2
Нефтехимик
1
минуты: 1' - 75'
13.08.2012
13 авг. 2012
пн
18:30
Нефтехимик
3 : 0
Салют
13.08.2012
13 авг. 2012
пн
18:30
минуты: 1' - 86'
Нефтехимик
3
Салют
0
минуты: 1' - 86'
7.08.2012
7 авг. 2012
вт
19:00
Волгарь
1 : 1
Нефтехимик
7.08.2012
7 авг. 2012
вт
19:00
минуты: 1' - 90'
Волгарь
1
Нефтехимик
1
минуты: 1' - 90'
30.07.2012
30 июля 2012
пн
19:00
Нефтехимик
2 : 0
Торпедо
30.07.2012
30 июля 2012
пн
19:00
минуты: 1' - 87'
Нефтехимик
2
Торпедо
0
минуты: 1' - 87'
23.07.2012
23 июля 2012
пн
20:00
Спартак-Нальчик
1 : 3
Нефтехимик
23.07.2012
23 июля 2012
пн
20:00
минуты: 1' - 82'
Спартак-Нальчик
1
Нефтехимик
3
минуты: 1' - 82'
16.07.2012
16 июля 2012
пн
19:00
Нефтехимик
1 : 1
СКА-Хабаровск
16.07.2012
16 июля 2012
пн
19:00
минуты: 1' - 46'
Нефтехимик
1
СКА-Хабаровск
1
минуты: 1' - 46'
10.07.2012
10 июля 2012
вт
16:00
Новокузнецк
3 : 1
Нефтехимик
10.07.2012
10 июля 2012
вт
16:00
минуты: 1' - 90'
Новокузнецк
3
Нефтехимик
1
минуты: 1' - 90'