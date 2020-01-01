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Матч-центр
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Алехандро Домингес
№10
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов плей-офф
испания. примера
лига чемпионов
россия. премьер-лига
россия. кубок
Сезон:
2016/2017
Лига Европы Групповой этап - 2016/2017
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Олимпиакос
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