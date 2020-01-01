Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Александр Бухаров
№11
Нападающий
Подписаться
Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
12 марта 1985 (35) лет
Рост
193
Вес
92
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
россия. кубок
лига европы квалификация
лига чемпионов
лига европы групповой этап
отборочные матчи к че-2012
Сезон:
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010
2009
Россия. Премьер-лига - 2018/2019
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Рубин
8
0
0
3
0