Дмитрий Тарасов
№23
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
18 марта 1987 (33) года
Рост
188
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Россия. Премьер-лига - 2018/2019
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Локомотив
5
0
0
2
0