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Матч-центр
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Дмитрий Тарасов
№23
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
18 марта 1987 (33) года
Рост
188
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
отборочные матчи к че-2016
лига европы квалификация
Сезон:
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010
2009
26.05.2019
26 мая 2019
вс
14:00
Локомотив
1 : 0
Уфа
26.05.2019
26 мая 2019
вс
14:00
минуты: 17' - 28'
Локомотив
1
Уфа
0
минуты: 17' - 28'
19.05.2019
19 мая 2019
вс
11:30
Урал
2 : 2
Локомотив
19.05.2019
19 мая 2019
вс
11:30
был в запасе
Урал
2
Локомотив
2
был в запасе
4.05.2019
4 мая 2019
сб
19:00
Арсенал
2 : 0
Локомотив
4.05.2019
4 мая 2019
сб
19:00
минуты: 1' - 32'
Арсенал
2
Локомотив
0
минуты: 1' - 32'
28.04.2019
28 апр. 2019
вс
14:00
Локомотив
2 : 1
Енисей
28.04.2019
28 апр. 2019
вс
14:00
минуты: 1' - 46'
Локомотив
2
Енисей
1
минуты: 1' - 46'
24.04.2019
24 апр. 2019
ср
19:00
Ростов
1 : 2
Локомотив
24.04.2019
24 апр. 2019
ср
19:00
минуты: 1' - 90'
Ростов
1
Локомотив
2
минуты: 1' - 90'
20.04.2019
20 апр. 2019
сб
19:00
Локомотив
1 : 1
ЦСКА
20.04.2019
20 апр. 2019
сб
19:00
минуты: 46' - 90'
Локомотив
1
ЦСКА
1
минуты: 46' - 90'
13.04.2019
13 апр. 2019
сб
19:30
Ахмат
1 : 3
Локомотив
13.04.2019
13 апр. 2019
сб
19:30
был в запасе
Ахмат
1
Локомотив
3
был в запасе
7.04.2019
7 апр. 2019
вс
19:00
Локомотив
1 : 1
Зенит
7.04.2019
7 апр. 2019
вс
19:00
был в запасе
Локомотив
1
Зенит
1
был в запасе
30.03.2019
30 марта 2019
сб
14:00
Динамо
0 : 1
Локомотив
30.03.2019
30 марта 2019
сб
14:00
был в запасе
Динамо
0
Локомотив
1
был в запасе
8.12.2018
8 дек. 2018
сб
17:30
Локомотив
2 : 1
Оренбург
8.12.2018
8 дек. 2018
сб
17:30
был в запасе
Локомотив
2
Оренбург
1
был в запасе
2.12.2018
2 дек. 2018
вс
19:00
Спартак
2 : 1
Локомотив
2.12.2018
2 дек. 2018
вс
19:00
был в запасе
Спартак
2
Локомотив
1
был в запасе
23.11.2018
23 нояб. 2018
пт
20:30
Локомотив
1 : 2
Урал
23.11.2018
23 нояб. 2018
пт
20:30
был в запасе
Локомотив
1
Урал
2
был в запасе
11.11.2018
11 нояб. 2018
вс
16:30
Рубин
0 : 0
Локомотив
11.11.2018
11 нояб. 2018
вс
16:30
был в запасе
Рубин
0
Локомотив
0
был в запасе
3.11.2018
3 нояб. 2018
сб
14:00
Локомотив
3 : 1
Арсенал
3.11.2018
3 нояб. 2018
сб
14:00
был в запасе
Локомотив
3
Арсенал
1
был в запасе
28.10.2018
28 окт. 2018
вс
14:00
Енисей
0 : 3
Локомотив
90'
90'
90'
28.10.2018
28 окт. 2018
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Енисей
0
Локомотив
3
минуты: 1' - 90'
19.10.2018
19 окт. 2018
пт
20:30
Локомотив
2 : 1
Ростов
19.10.2018
19 окт. 2018
пт
20:30
минуты: 90' - 90'
Локомотив
2
Ростов
1
минуты: 90' - 90'
7.10.2018
7 окт. 2018
вс
19:00
ЦСКА
0 : 1
Локомотив
7.10.2018
7 окт. 2018
вс
19:00
минуты: 90' - 90'
ЦСКА
0
Локомотив
1
минуты: 90' - 90'
23.09.2018
23 сент. 2018
вс
16:30
Зенит
5 : 3
Локомотив
80'
80'
80'
23.09.2018
23 сент. 2018
вс
16:30
минуты: 78' - 90'
Зенит
5
Локомотив
3
минуты: 78' - 90'
14.09.2018
14 сент. 2018
пт
19:30
Локомотив
1 : 1
Динамо
14.09.2018
14 сент. 2018
пт
19:30
был в запасе
Локомотив
1
Динамо
1
был в запасе
1.09.2018
1 сент. 2018
сб
19:00
Краснодар
2 : 1
Локомотив
1.09.2018
1 сент. 2018
сб
19:00
был в запасе
Краснодар
2
Локомотив
1
был в запасе
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