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Лента
Матч-центр
Моя команда
Владимир Быстров
№34
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
лига европы квалификация
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов
отборочные матчи к че-2012
Сезон:
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010
2009
Россия. Премьер-лига - 2017/2018
Команда
И
Г
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Кр
Тосно
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0