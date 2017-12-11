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Владимир Быстров
№34
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
лига европы квалификация
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов
отборочные матчи к че-2012
Сезон:
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010
2009
11.12.2017
11 дек. 2017
пн
19:30
Тосно
1 : 3
Локомотив
11.12.2017
11 дек. 2017
пн
19:30
был в запасе
Тосно
1
Локомотив
3
был в запасе
1.12.2017
1 дек. 2017
пт
19:30
ЦСКА
6 : 0
Тосно
1.12.2017
1 дек. 2017
пт
19:30
был в запасе
ЦСКА
6
Тосно
0
был в запасе
25.11.2017
25 нояб. 2017
сб
16:30
Тосно
3 : 2
Арсенал
25.11.2017
25 нояб. 2017
сб
16:30
минуты: 1' - 46'
Тосно
3
Арсенал
2
минуты: 1' - 46'
19.11.2017
19 нояб. 2017
вс
19:00
Зенит
5 : 0
Тосно
19.11.2017
19 нояб. 2017
вс
19:00
минуты: 55' - 90'
Зенит
5
Тосно
0
минуты: 55' - 90'
30.09.2017
30 сент. 2017
сб
14:00
Тосно
1 : 0
Ахмат
30.09.2017
30 сент. 2017
сб
14:00
минуты: 1' - 61'
Тосно
1
Ахмат
0
минуты: 1' - 61'
24.09.2017
24 сент. 2017
вс
14:00
Урал
3 : 1
Тосно
24.09.2017
24 сент. 2017
вс
14:00
был в запасе
Урал
3
Тосно
1
был в запасе
17.09.2017
17 сент. 2017
вс
13:00
Тосно
2 : 2
Спартак
17.09.2017
17 сент. 2017
вс
13:00
был в запасе
Тосно
2
Спартак
2
был в запасе
9.09.2017
9 сент. 2017
сб
14:00
Тосно
2 : 2
Анжи
9.09.2017
9 сент. 2017
сб
14:00
был в запасе
Тосно
2
Анжи
2
был в запасе
18.08.2017
18 авг. 2017
пт
19:30
Тосно
0 : 0
СКА-Хабаровск
18.08.2017
18 авг. 2017
пт
19:30
был в запасе
Тосно
0
СКА-Хабаровск
0
был в запасе
13.08.2017
13 авг. 2017
вс
17:30
Локомотив
0 : 2
Тосно
13.08.2017
13 авг. 2017
вс
17:30
был в запасе
Локомотив
0
Тосно
2
был в запасе