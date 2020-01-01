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Лента
Матч-центр
Моя команда
Владимир Габулов
№30
Вратарь
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига чемпионов групповой этап
отборочные матчи к че-2012
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010
2009
Россия. Премьер-лига - 2017/2018
Команда
И
П
Ж
Кр
Арсенал
20
0
2
0