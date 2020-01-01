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Лента
Матч-центр
Моя команда
Силва де Соуза Вагнер
№99
Нападающий
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Команда
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
11 июня 1984 (35) лет
Рост
171
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига чемпионов плей-офф
франция. лига 1
россия. премьер-лига
россия. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
Сезон:
2018/2019
2010/2011
Лига Европы Групповой этап - 2018/2019
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Бешикташ
4
3
0
0
0