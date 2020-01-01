Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Василий Березуцкий
№24
Защитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
чемпионат европы
россия. кубок
отборочные матчи к че-2016
лига европы квалификация
лига чемпионов
отборочные матчи к че-2012
лига европы групповой этап
Сезон:
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010
2009
Россия. Премьер-лига - 2017/2018
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
ЦСКА
25
1
1
2
0