Вячеслав Малафеев
№16
Вратарь
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Россия. Премьер-лига - 2015/2016
Команда
И
П
Ж
Кр
Зенит
0
0
0
0