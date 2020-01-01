Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Михаил Кержаков
№41
Вратарь
Подписаться
Команда
Зенит
Гражданство
Россия
Дата рождения
28 янв. 1987 (33) года
Рост
191
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов плей-офф
россия. фнл
лига европы квалификация
россия. первый дивизион
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2013/2014
2012/2013
2011/2012
Россия. Премьер-лига - 2019/2020
Команда
И
П
Ж
Кр
Зенит
8
0
0
0