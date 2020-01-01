Михаил Кержаков
№41
Вратарь
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Команда
Зенит
Гражданство
Россия
Дата рождения
28 янв. 1987 (33) года
Рост
191
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Россия. Премьер-лига - 2019/2020
Команда
И
П
Ж
Кр
Зенит
8
0
0
0