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Лента
Матч-центр
Моя команда
Игорь Денисов
№27
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
17 мая 1984 (36) лет
Рост
176
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
россия. фнл
отборочные матчи к че-2016
лига европы квалификация
чемпионат европы групповой раунд
лига чемпионов
отборочные матчи к че-2012
Сезон:
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010
2009
Россия. Премьер-лига - 2018/2019
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Локомотив
17
0
1
3
0