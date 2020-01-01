Игорь Денисов
№27
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
17 мая 1984 (36) лет
Рост
176
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Россия. Премьер-лига - 2018/2019
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Локомотив
17
0
1
3
0