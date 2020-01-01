Андрей Аршавин
№28
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
29 мая 1981 (39) лет
Рост
172
Вес
71
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Лига Европы Квалификация - 2018/2019
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Кайрат
4
0
0
0
0