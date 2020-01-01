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Матч-центр
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Эмир Спахич
№4
Защитник
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Команда
Гамбург
Гражданство
Босния и Герцеговина
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов плей-офф
россия. кубок
россия. премьер-лига
испания. примера
испания. кубок
франция. лига 1
Сезон:
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
Германия. Бундеслига - 2016/2017
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Гамбург
9
0
0
3
0