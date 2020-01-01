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Матч-центр
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Динияр Билялетдинов
№14
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
27 февр. 1985 (35) лет
Рост
185
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
россия. премьер-лига
лига европы групповой этап
россия. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
англия. премьер-лига
отборочные матчи к че-2012
англия. кубок
лига европы плей-офф
Сезон:
2018/2019
2015/2016
2013/2014
Лига Европы Квалификация - 2018/2019
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Тракай
3
0
0
0
0