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Лента
Матч-центр
Моя команда
Сергей Рыжиков
№1
Вратарь
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Команда
Крылья Советов
Гражданство
Россия
Дата рождения
19 сент. 1980 (39) лет
Рост
192
Вес
92
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
отборочные матчи к че-2016
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010
2009
Россия. Премьер-лига - 2019/2020
Команда
И
П
Ж
Кр
Крылья Советов
19
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