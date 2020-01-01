Сергей Рыжиков
№1
Вратарь
Подписаться
Команда
Крылья Советов
Гражданство
Россия
Дата рождения
19 сент. 1980 (39) лет
Рост
192
Вес
92
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Россия. Премьер-лига - 2019/2020
Команда
И
П
Ж
Кр
Крылья Советов
19
0
1
0